باكستان: مستعدون للإفراج عن الطيار الهندي

باكستان على استعداد للإفراج عن الطيار الهندي

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، إن باكستان على استعداد للإفراج عن الطيار الهندي الذي أسرته القوات الأمنية، وذلك في أول دلالات على محاولة تخفيف حدة التوتر بين الجارتين النوويتين.

وأضاف: “نحن على استعداد للإفراج عن الطيار الهندي إذا كان ذلك سوف يساعد في تخفيف التوترات”.

وأوضح قريشي أن رئيس وزراء باكستان عمران خان على استعداد دائما للحديث مع نظيره الهندي ناريندرا مودي.

وقال قريشي: “خان مستعد، من أجل إحلال السلام… هل مودي مستعد أيضا؟”.

من جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، إن بلاده تبذل جهودا في إطار اتفاقية جنيف لإعادة الطيار المحتجز لدى باكستان إلى وطنه.

في سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، الخميس، فتح مجالها الجوي مؤقتا أمام الرحلات التجارية.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع “تويتر” إن قرارها إغلاق المجال الجوي للبلاد سيسري حتى منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت غرينتش، والـ5 صباحا بتوقيت المحيط الهادي.

ودعت الهيئة المسافرين إلى البقاء على تواصل معها، لمعرفة تطورات الأوضاع، فيما لم تشر إلى مدة الفتح المؤقت.

من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الباكستانية إنها ستستأنف مؤقتا الرحلات المتجهة إلى السعودية والإمارات”.

وأضافت الشركة عبر “تويتر” أن رحلاتها ستستأنف إلى السعودية والإمارات بعد إعلان هيئة الطيران المدني فتح المجال الجوي مؤقتا.

ولم توضح الشركة إن كان قرار استئناف الرحلات يقتصر فقط على الدولتين المذكورتين، أو يشمل دول أخرى.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقا لليوم الثاني على التوالي، في ظل تصاعد التوترات مع الهند.

وأكدت الهيئة تعليق كافة رحلات الطيران في عموم البلاد حتى منتصف ليل الخميس/ الجمعة بتوقيت غرينتش، دون توضيح تفاصيل عن استمرار التعليق خلال الأيام القادمة.