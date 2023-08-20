باكستان: مقتل 11 عاملا في انفجار قنبلة

ذكر أنوار الحق كاكار، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، اليوم الأحد، عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هجومًا مسلحًا أسفر عن مقتل 11 عاملاً في منطقة شمال غربي باكستان.

و أدان رئيس الوزراء الباكستاني الحادث بشدة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم المسلح أودى بحياة 11 شخصًا في منطقة شمال غربي البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية وشرطية في إقليم خيبر باختون خوا بشمال باكستان، أن انفجارًا ناتجًا عن قنبلة مشبوهة أدى إلى تحطم شاحنة كانت تقل عمالًا في طريقهم إلى موقع مشروع بناء في منطقة وزيرستان بالقرب من الحدود الأفغانية.

وصرح نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي أن العمال كانوا يعملون في نقطة عسكرية قيد الإنشاء وكانوا يستقلون سيارة قبل أن تنفجر القنبلة أسفلها. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

تشهد باكستان تصاعدًا في الهجمات الإرهابية منذ العام الماضي، خاصة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة.

وقد أُعلِنت مسؤولية جماعات متعددة، بمن فيها تنظيم داعش، عن عدد من الهجمات، بما في ذلك الانفجار الكبير الذي استهدف تجمعًا سياسيًا في إقليم خيبر باختون خوا الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 45 شخصًا.