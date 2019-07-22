بالبصاق والشتائم.. فلسطينيون يطردون سعوديا "مطبعا" من القدس (فيديو)

اظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة على الانترنت رجلا يرتدي ملابس خليجية وهو يتعرض للبصق والاهانات في باحات المسجد الاقصى وأزقة القدس الشرقية من قبل مجموعة من الفلسطينيين الذين لاحقوه بالشتم والنعت ب"المطبع الخائن".

وتباينت الاسباب التي اوردتها وسائل اعلام بثت الفيديو، حيث قال بعضها انه صحافي سعودي كان ضمن وفد اعلامي استضافته اسرائيل الاحد في سياق عملية تطبيع متصاعدة مع دول الخليج وفي مقدمتها السعنودية.

بينما قالت وسائل اعلام اخرى انه قدم الى المسجد الاقصى والقدس تحت حراسة الشرطة الاسرائيلية، الامر الذي استفز المواطنين العرب في المدينة.

وبدا الرجل مذهولا، لكنه لم يقاوم او ينطق بكلمة وهو يتلقى البصق، واحيانا الكراسي التي جرى قذفه بها من قبل البعض.

والأحد أعلنت وزارة الخارجيو الإسرائيلية أنها ستستضيف وفدا من الإعلاميين والمدونين العرب بينهم سعوديون وعراقيون، والذي لبوا دعوة من اسرائيل لزيارتها.

وبحسب الوزارة فإن الوفد يتكون من 6 أشخاص من السعودية والعراق والأردن.

فيما ذكرت بعض التقارير الإسرائيلية أن من بين المشاركين ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي من الإمارات والبحرين.



