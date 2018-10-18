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بالصور.. إزدحام على معبر "جابر-ناصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا

بالصور.. إزدحام على معبر "جابر-ناصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا
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