بالصور.. اكتشاف أثري ضخم شمال سيناء

تمكنت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الفرما – بلوزيوم بمنطقة آثار شمال سيناء في مصر، من الكشف عن جزء من مبنى ضخم من العصر اليوناني الروماني.

وعثر على مبنى أثري مشيد من الطوب الأحمر والحجر الجيري، يرجح أنه كان يستخدم كمقر لمجلس الشيوخ.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، أن المبنى المكتشف تم تحديد أجزاء منه خلال أعمال المسح الجيوفيزيقي التي أجريت بالتل عام 2005 ضمن مشروع إعادة بناء تخطيط مدينة بلوزيوم القديمة بالمشاركة مع أكاديمية العلوم البولندية – معهد الآثار.

وأشار إلى أن الدراسات المبدئية التي أجريت على المبنى أثبتت أن التخطيط المعماري له ومكان إنشائه يشيران إلى أن هذا المبنى قد استخدم لعقد اجتماعات شيوخ المدينة وممثلي المواطنين خلال فترة ازدهار مدينة بلوزيوم إبان حكم البطالمة والرومان وذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للمدينة ومواطنيها .

وأشار أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن المبنى مشيد من الطوب الأحمر والحجر الجيري، ومساحته 2500 متر مربع تقريبا، وهو مستطيل الشكل من الخارج ذو مدرجات دائرية من الداخل له بوابة رئيسية بالجهة الشرقية تفيض إلى الشارع الرئيسي لمدينة بلوزيوم القديمة (الشارع الشرقي) والذي تم الكشف عن جزء منه خلال أعمال الحفر هذا الموسم.

أما عن التصميم الداخلي للمبني فقالت نادية خضر رئيسة الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إنه يتكون من بقايا ثلاث مدرجات دائرية كانت تستخدم للجلوس، ويبلغ سمك كل مدرج 60 سم، وهو مشيد من الطوب الأحمر ومغطى بالرخام، وعند منتصف المدرج الثالث عثرت البعثة على بقايا أجزاء من أساسات للمقصورة الرئيسية للمبنى وهي مستطيلة الشكل ومشيدة من الطوب الأحمر. كما تمكنت البعثة من الكشف عن أجزاء من الشوارع القديمة للمدينة.