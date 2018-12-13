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بالصور.. الأمن السوري يضبط صواريخ (أرض-جو) قرب الحدود مع الاردن

بالصور.. الأمن السوري يضبط صواريخ (أرض-جو) قرب الحدود مع الاردن
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