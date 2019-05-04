بالصور.. تتويج ملك تايلاند

جرى اليوم السبت في القصر الكبير بالعاصمة التايلاندية بانكوك تتويج ملك البلاد ماها فاجيرالونغكورن، في مراسم تأتي بعد عامين ونصف العام بعد توليه العرش.

وتوج الملك نفسه بتاج متعدد الطبقات يبلغ وزنه 3ر7 كيلوجرام، مصنوع من الذهب ومرصع بالألماس يرجع تاريخه إلى أكثر من قرنين، وذلك في أول مراسم تتويج ملكي خلال ما يقرب من 70 عاما.

وقبل التتويج، مر الملك في حمام للتطهير، تم خلاله صب ماء مقدس فوق رأسه، كرمز لمنحه السلطة الملكية، بينما تم عزف موسيقى تايلاندية تقليدية وجرى أطلاق المدفعية في الخلفية تحية للملك المتوج.

وتم رش الملك بماء تم احضاره من أكثر من 100 مصدر من مختلف أنحاء تايلاند، أعقبه تقديم رمز الملك، وهو عبارة عن مظلة بيضاء ذات تسع مستويات.







