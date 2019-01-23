بالصور.. تفاصيل جديدة عن قاتل الفلسطينية آية في استراليا

الطالبة الفلسطينية آيه مصاروة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل جديدة عن المتهم الرئيس بقتل الطالبة الفلسطينية آيه مصاروة في مدينة ملبورن الأسترالية مؤخرا.

ونشرت "ديلي ميل" صورا للمنزل المهجور الذي كان يقطنه القاتل كودي ھیرمان، مشيرة إلى أنه تم العثور تحت غطاء في غرفة نومه على قصاصات ورقیة تضم مجموعة من كلمات أغاني "الراب" بعضھا یعبّر عن الغضب أو الحب الضائع.

كما أشارت تلك القصاصات إلى كتابات تحدثت عن شخص ساعد كودي على نسیان محبوبة اسمها ألانا، إضافة إلى عناوين لأغان كتبها هيرمان مثل "سیجارة سحریة" و"أحلام مكسورة" و"طالب الصف الأول".

وبجانب كلمات الأغاني التي تم العثور علیھا في المنزل الذي یقع بشارع غریمشو تم العثور أيضا على كریم وجه مضاد للفطریات وسیرامیك محطم وجھاز موديم.

ونشرت هذه المعلومات عن المتهم، تزامنا مع مثوله الثاني أمام محكمة في ملبورن منذ اتھامه باغتصاب وقتل مصاروة في 16 ینایر الجاري.

وألقت الشرطة القبض على ھیرمان المحكوم بجملة من الجنح مع وقف التنفيذ الجمعة الماضي قرب إحدى الحدائق.

من جانبه قال جیلوم بالین محامي ھیرمان، إن موكله من سكان أسترالیا الأصلیین، لافتا إلى عدم وجود سكن ثابت له بالإضافة إلى عمره الصغیر الذي یجعله أكثر عرضة للتقلبات النفسیة.

وتم العثور على جثة مصاروة نصف عاریة قرب مركز تسوق بولاریس في بوندورا صباح الأربعاء حيث ھوجمت أثناء عودتھا إلى منزلھا مساء الثلاثاء.

وكانت مصاروة قد سافرت إلى ملبورن للدراسة في جامعة لاتروب لمدة عام في إطار برنامج تبادل تعليمي.