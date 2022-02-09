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بالصور.. محمد بن راشد يتجول في دبي على متن "دراجة هوائية"

منشور 09 شباط / فبراير 2022 - 01:45
محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد آل مكتوم يتجول في دبي على متن دراجة هوائية

أكد رئيس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أنه سيبقى في الميدان، حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم.

ونشر حاكم دبي، صورا له وهو على متن دراجة هوائية، ويتجول في دبي.

وقال حاكم دبي، إنه وضمن متابعاته الميدانية، تفقد مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا، ووصفه بأنه "مسار جميل نضيفه لـ 520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة".

وختم حاكم دبي بالقول: "سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله"

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