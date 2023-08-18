بالصور.. ولي العهد الأردني والأميرة رجوة يفاجآن عروسين في يوم زفافهما

في لفتة إنسانية ومليئة بالحب والتواصل، فاجأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة، عروسين بإرسال باقة من الورد لهما في يوم زفافهما.

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ونشر الشاب عبد الله بني هاني صورًا لباقة الورود على حسابه في موقع فيسبوك، معبرًا عن سعادته وامتنانه.

وقد علق على الصور قائلاً: "سيدي ولي العهد، ربي يحفظك ويسعدك ويجبر بخاطرك مثل ما فرحتنا وتذكرتنا، بيوم زفافنا، أجمل لحظات قبل ما تدخل لحفلة زفافك تتفاجئ بهدية جميلة من سمو ولي العهد والأميرة رجوة".

لحظة مؤثرة

وأضاف بني هاني: "تركت في نفسي ونفس أهلي وأقاربي، الأثر الكبير، حقًا لفتة هاشمية مقدرة، من صاحبي السمو الملكي أمير الشباب الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين، المعظمين حفظهما الله ورعاهم، بمناسبة زفافي".

تعبير عن الامتنان

وفي ختام تعليقه، قال: "بإسمي واسم زوجتي، شكرًا سيدي أمير الشباب، شكرًا سيدتي رجوة، شكرًا للهاشميين فهذا ديدنهم التواصل والقرب من الأردنيين. حفظ الله الأردن وربي يطول بعمر عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وملكة القلوب الملكة رانيا العبدالله المعظمين حفظهم الله ورعاهم".