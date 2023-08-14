بالفيديو.. إمام تركي يثير انتباه الجماهير بهذا التصرف من داخل المسجد؟

أثار إمام تركي انتباه الجماهير بسبب تعامله الإنساني مع القطط، وتم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قطة تلهو وتلعب مع الإمام أثناء إلقائه درسًا عن الإنسانية في إحدى مساجد إسطنبول.

وتفاعل الناس بشكل إيجابي مع هذا الموقف الطريف وعبَّروا عن إعجابهم به.

الإمام "مصطفى إيفي" كان يقدم محاضرة حول قيم الإنسانية في إحدى مساجد تركيا، وفي خلال المحاضرة، اقتربت قطة منه وبدأت تتجول على الطاولة أمامه، ثم اقتربت منه تدريجياً وبدأت تستكشفه بلطف. ردّ الإمام على ذلك بلطف أيضاً، حيث قام بمسح رأس القطة وتعامل معها بلطف واحترام.

الشيخ الجزائري وليد مهساس

يذكر أن هذا الموقف يُذكِّر بالتصرف الإنساني الذي قام به الشيخ الجزائري وليد مهساس منذ فترة، حين تسللت قطة على كتفه أثناء أدائه للصلاة وإمامته للمصلين في مسجد بالجزائر. هذه اللقطة أثرت في قلوب المشاهدين وألهمت مشاعر إيجابية وتفاعل من جميع أنحاء العالم.

بناءً على الفيديو يظهر الشيخ وهو يتفاعل مع القطة بطريقة ملموسة، خلال محاضرته، مشيرا إلى ضرورة تقدير الناس بناءً على إنسانيتهم، دون النظر للغة أو الدين أو العرق.

موقف طريف لقطة تلاعب إمام مسجد تركياً خلال إلقائه درساً عن الإنسانية في أحد جوامع مدينة #إسطنبول #تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/Pm6olZc7Aq — تلفزيون سوريا (@syr_television) August 14, 2023

تصرفات عنصرية تجاه العرب

تكمن هذه الكلمات في إشارة إلى التصرفات العنصرية التي قد حدثت في الفترة الأخيرة من بعض الأشخاص تجاه الزوار العرب واللاجئين السوريين في تركيا، مما يجعل هذا التصرف من الإمام تعبيرًا عن الدعوة إلى التسامح واحترام الآخرين بغض النظر عن خلفياتهم.

ويكمل الشيخ بأنه يجب أن يكون الشخص متأنيًا في الحكم على الآخرين، وأن يتحلى بأخلاق وضمير يحترم مشاعر الآخرين، ويجنب إلحاق الأذى بالآخرين من خلال كلماته.

وطوال حديثه، لم يتوقف الإمام عن التفاعل مع القطة، بل استمر في مداعبتها وتلمسها برفق، وهذا يعكس تواصله الإيجابي مع الحيوان ومظهر آخر من تعامله الإنساني والمحبة للكائنات الأخرى.

فتح أبواب المسجد للقطط

أشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن الشيخ حافظ مصطفى إيفي قد فتح أبواب المسجد للقطط الضالة وسمح لها بالعيش فيه.

هذا الإمام اكتسب شهرة وجمهورًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حبه للقطط وتعامله المحب معها.

في يناير 2016، قدمت وكالة الأناضول تقريرًا مصورًا عن الإمام التركي حافظ مصطفى إيفي وعلاقته الخاصة بالقطط. وتم تسجيل أن القطط كانت تتجول بين المصلين أثناء تلاوته القرآن الكريم في صلاة الفجر، ولكن لم يشعر الإمام أو المصلين بالإزعاج من وجود القطط، بل كانت تفاعلًا هادئًا ومحبًا.

في تصريحاته، أكد الإمام إيفي أهمية أن يظهر المسلم رحمته واهتمامه تجاه البشر والحيوانات على حد سواء، وأوضح أن المسجد يقوم بتوزيع طعام للفقراء، وجزء من هذا الطعام يتم تخصيصه لتغذية القطط الضالة. ولاحظ أن المصلين أيضًا يساعدون في رعاية هذه القطط والاعتناء بها.

