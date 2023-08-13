هكذا تعرضت عائلة سعودية للسرقة في مول بإسطنبول

نشرت مواطنة سعودية مقطع فيديو مصور، تتحدث فيه عن حادثة سرقة تعرض لها أحد أقاربها، بإحدى المولات الكبيرة في مدينة اسطنبول بتركيا



وقالت إنها تلقت اتصالاً هاتفيا من سلفتها أثناء تواجدها في اسطنبول، طالبة منها نشر القصة لتوعية الآخرين وتحذيرهم.

وأوضحت المواطنة السعودية، أن سلفتها كانت في إحدى المولات الكبيرة في اسطنبول، برفقة زوجها وابنتهما الصغيرة التي لم تتجاوز سنة من العمر، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما اقتضت الحاجة التغيير لابنتها، لذا دخلت إلى غرفة تغيير الأطفال في المول، وأنه في هذه الأثناء، انشغل زوجها في إحدى المقاهي المجاورة.

وأضافت: "في هذه اللحظة الحرجة، ظهرت فتاة تشتبه في أنها كانت الجانية، حيث حاولت إلهاء زوجها والتحدث معه، وأنه بينما كان الزوج مشغولاً بالحديث مع تلك الفتاة، استغلت الجانية الفرصة وقامت بسرقة ممتلكاتهما الثمينة التي كانت في متناولها".

وواصلت المواطنة السعودية الرواية قائلة: "تفاجأت سلفتي برجال يطرقون الباب بقوة، وبدأوا يسحبون ابنتها بقوة من يدها. كانوا يهددونها بسكين مسلط على وجوههم".

وأشارت إلى أنها كانت تحمل حقيبة تحتوي على أشياء ثمينة مثل مجوهرات وأغراض ثمينة أخرى. قالت لهم: "من فضلكم، اتركوها وخذوني بدلاً منها".

وأوضحت: "استولوا على كل ما لدينا واختفوا في لحظات. وكان هذا الحدث واقعًا أمام أعين الجميع، ولكن لم يتدخل الأمن في المركز التجاري للمساعدة أو الإنقاذ".

ثم أضافت: "كيف استطاعوا دخول المركز التجاري بسكين وتجاوز نقاط التفتيش؟ الأب دخل المركز ووجد ابنته ملقاة على الأرض، والأم كانت مضطربة وهي مستلقية على الأرض. كان هذا المشهد مرعبًا، ولم يكن هناك أي استجابة من قوات الأمن في المركز التجاري".

وختمت المواطنة روايتها بنصيحة لأي شخص يعتزم السفر إلى تركيا قائلة: "لا تجذبوا الانتباه بالمجوهرات والمظهر البارز، اتركوا الممتلكات الثمينة في مكان آمن قبل السفر. نحن محظوظون بأمان وأمان دولتنا، ونحمد الله على هذه النعمة".

يجدر بالذكر أن حوادث الاعتداء على السياح في تركيا، وخاصةً السياح العرب، قد شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة

