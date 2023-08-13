ناشط كويتي ل"العرب": قاطعوا السياحة في تركيا (فيديو)

دعا ناشط كويتي معروف إلى مقاطعة السياحة التركية من قبل السعوديين والكويتيين خاصة، والعرب عامة، نتيجة لتصاعد مشاهد الاعتداءات الأخيرة على السائحين العرب في تركيا.

أوضح الناشط أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت هما من أبرز الدول التي يتوجه مواطنوها للسياحة في تركيا.

وشدد على أهمية أن يقاطع هؤلاء السياح وجهتهم التقليدية هذه، مشيرًا إلى أن تصعيد هذه المقاطعة يمكن أن يدفع بقادة تركيا للتفكير في جدية التصرف والتحسين.

وأكد الناشط أن إذا قررت الكويت والمملكة مقاطعة السياحة التركية، فإن ذلك سيضع الرئيس التركي في وضع محرج وقد يجبره على تقديم اعتذار رسمي لهاتين الدولتين.

بدأت الأصوات في الخليج تتعالى وتنادي بمقاطعة السياحة في تركيا، ناشط كويتي يطلب بشكل خاص من الكويتيين والسعوديين ومن العرب بشكل عام، مقاطعة السياحة في تركيا، ويذكر أمثلة عن العنصرية التركية وسوء المعاملة مع العرب #الكويت #السعودية #Turkey_is_not_safe pic.twitter.com/9knbO7iS6K August 13, 2023

وأشار إلى أن هناك العديد من الوجهات الأخرى التي يمكن للسياح زيارتها، وتتمتع بمشاهد جميلة تشمل الجبال والمناظر الطبيعية الساحرة.

وطرح سؤالًا: لماذا يستمرون في زيارة تركيا بعد تعرضهم للإهانات والاعتداءات؟

واستنكر الناشط انخراط العرب في قبول الإهانة بهذا الشكل، وأوضح أنه لو تم تقديم فرصة للسفر إلى تركيا بشكل مجاني، فلن يقبل بها.

يجدر بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي توثق عمليات تمييز وعنصرية الأتراك تجاه العرب، مما أثار استياء العديد من الأشخاص.

