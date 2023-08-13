ناشط كويتي ل"العرب": قاطعوا السياحة في تركيا (فيديو)

دعا ناشط كويتي معروف إلى مقاطعة السياحة التركية من قبل السعوديين والكويتيين خاصة، والعرب عامة، نتيجة لتصاعد مشاهد الاعتداءات الأخيرة على السائحين العرب في تركيا.
أوضح الناشط أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت هما من أبرز الدول التي يتوجه مواطنوها للسياحة في تركيا.
وشدد على أهمية أن يقاطع هؤلاء السياح وجهتهم التقليدية هذه، مشيرًا إلى أن تصعيد هذه المقاطعة يمكن أن يدفع بقادة تركيا للتفكير في جدية التصرف والتحسين.
وأكد الناشط أن إذا قررت الكويت والمملكة مقاطعة السياحة التركية، فإن ذلك سيضع الرئيس التركي في وضع محرج وقد يجبره على تقديم اعتذار رسمي لهاتين الدولتين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الوجهات الأخرى التي يمكن للسياح زيارتها، وتتمتع بمشاهد جميلة تشمل الجبال والمناظر الطبيعية الساحرة.
وطرح سؤالًا: لماذا يستمرون في زيارة تركيا بعد تعرضهم للإهانات والاعتداءات؟
واستنكر الناشط انخراط العرب في قبول الإهانة بهذا الشكل، وأوضح أنه لو تم تقديم فرصة للسفر إلى تركيا بشكل مجاني، فلن يقبل بها.
يجدر بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من مقاطع الفيديو التي توثق عمليات تمييز وعنصرية الأتراك تجاه العرب، مما أثار استياء العديد من الأشخاص.