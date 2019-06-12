بالفيديو.. الأمير تركي يجلس على كرسي أمام مطار "أبها"

تناقلت حسابات سعودية على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال جالسا على كرسي أمام مطار أبها بعيد استهدافه من قبل الحوثيين في وقت مبكر اليوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة 26 مدنيان بينهم نساء وأطفال.

وتقع أبها في جنوب المملكة داخل منطقة عسير التي يديرها الأمير تركي.

ورصد السعوديون الأمير تركي جالسا على كرسي أمام المطار حيث أشرف بنفسه على إجراءات إعادته للعمل

وعلق الإعلامي السعودي على مقطع الأمير تركي بالعبارة الشهيرة: ”يا جبل ما يهزك ريح“.

واعتبر سعود آل مهنا أن تواجد الأمير تركي: ”أعظم وأقوى رسالة سياسية ممكن تشوفها الأمير تركي بن طلال في#مطار_ابها ورجل على رجل وأحلى بيالة شاهي“.