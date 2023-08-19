بالفيديو.. الرابر حسان جونيور يوثق رحلة الموت عبر المتوسط

قام مغني الراب التونسي المعروف باسم "حسان جونيور" بتوثيق رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط من تونس إلى إيطاليا.

وقد نشر المغني الشهير بموسيقاه ومتابعته الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المصور، حيث يظهر فيه وهو على متن مركب مع مجموعة من المهاجرين في عرض البحر المتوسط.

وأكد "حسان جونيور" أنه يقترب من الوصول إلى إيطاليا في هذه الرحلة غير الشرعية التي انطلقت من منطقة "الطفالة" في ولاية سوسة على الساحل الشرقي لتونس.

وانتشر هذا الفيديو المصور على نطاق واسع بين التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، لاسيما أن "حسان جونيور" يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.

بدأت رحلة المغني الشاب في 12 أغسطس الحالي وانتهت بوصوله إلى مدينة بالرمو في جزيرة صقلية الإيطالية، وفقًا لما أفادت به إذاعة "موزاييك أف أم" أمس الجمعة.



