بالفيديو.. السوداني موبخا مسؤولا بمطار بغداد: "شنو هالفوضى"

اظهر فيديو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهو يوبخ مسؤولا في مطار بغداد الدولي السبت، بسب تردي الخدمات في المطار.

ويسمع السوداني في الفيديو الذي جرى تصويره خلال زيارته الى صالة المطار وهو يوجه باستنكار سؤالا الى المسؤول "وين المدير؟" قبل ان يضيف باستياء "شنو هاي الفوضى وينكم أنتو؟".

وبعدها، اشاح السوداني بوجهه وغادر الموقع، وحين حاول المسؤول اللحاق به وتقديم توضيحات، كان رئيس الوزراء يزجره قائلا بحدة تنم عن فراغ صبر: "كافي".

ولاحقا، قال بيان لمكتب السوداني انه استمع إلى شكاوى المواطنين والمسافرين وتقييمهم للخدمات في مطار بغداد، ووجه مسؤولي المطار بمراجعة عقود الخدمات وتحري مدى مطابقتها للواقع.

واضاف البيان انه اوعز كذلك "بإيجاد حلول جذرية وعاجلة" للمشكلات التي يعاني منها المسافرون.

وقالت وسائل اعلام عراقية ان جولة السوداني في المطار جاءت في اعقاب شكاوى تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر عراقيون خلالها عن استيائهم بسبب سوء الخدمات في مطار بغداد الدولي وتهالك بنيته التحتية.

على ان مصادر رسمية قالت ان الزيارة جاءت بهدف افتتاح طريق جديد مؤد إلى صالة المسافرين في المطار.

الى ذلك، فقد لقيت فتاة مصرعها واصيبت اخرى جراء حادث سير تسبب به موكب السوداني اثناء دخوله الى المطار، بحسب ما افاد مصدر امني.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن المصدر قوله ان الحادث الذي وقع في شارع مطار بغداد اسفر عن مقتل شابة في الخامسة والعشرين من العمر وموظفة في المطار تبلغ 32 عاما.

واضاف مصدر الموقع ان مركز شرطة المطار تولى التحقيق في الحادث الذي يبدو ان المتسبب به هو موكب السوداني.