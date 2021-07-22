بالفيديو.. السيسي يقود دراجة هوائية ويستمع لشكوى مجند

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يقود دراجته الهوائية ويتحدث إلى أحد المجندين، ويستمع إلى مطالبه.

ويظهر الفيديو الرئيس السيسي وهو يتحدث مع مجند يدعى أيمن، ويسأله عن وظيفته، ليرد عليه الشاب، إنه من محافظة المنوفية ومن قرية أشمون، وأنه يبلغ من العمر 29 سنة، وأن جيشه ينتهي في 21/4/2022، وصاحب أحد المكاتب، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.

وقال السيسي، للمجند: "إنت عايز إيه، فيما رد عليه الشاب : محتاج وظيفة بعد ما أخلص جيش، وانا من مواليد هنا ياريس في الإسكندرية بحي العامرية".

وأضاف الشاب المجند: "الناس الأقوياء مبيخلوش الصغير يكبر، فيما رد عليه الرئيس السيسي مفيش الكلام اللي انت بتقول عليه ده متخلنيش أزعل منك".

وقال السيسي للشاب المجند:" اطحن نفسي ماكلشي وماانامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج أكل وشرب وتعليم وصحة، والتربية تطلع صحيحة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة".

وفي نهاية اللقاء قال الرئيس السيسي للشاب: "بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن"