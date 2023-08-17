بالفيديو.. تدمير قطار عسكري أوكراني بضربة صاروخية

وثّقت وزارة الدفاع الروسية عبر مقطع فيديو مصور لحظة تدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة بواسطة ضربة صاروخية مباشرة في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس أنه تم تدمير هذا القطار العسكري من خلال استهدافه بصاروخ.

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي أيضًا نجح في تدمير نقطتي تحكم لطائرات مسيرة تابعة للجيش الأوكراني، إحداها في جمهورية دونيتسك الشعبية والأخرى في مقاطعة زابوروجيه.

وقال البيان أن ما يصل إلى 125 جنديًا أوكرانيًا وعددًا من المركبات القتالية المدرعة والشاحنات والمدفعيات والمدافع ذاتية الدفع تم تحييدهم خلال هذه العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد البيان أن القوات الروسية نجحت في تدمير مركز قيادة ومراقبة يتبع للواء الميكانيكي 67 في القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة قرب منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن وحدات القوات الروسية نجحت في صدها لهجوم قوات الجيش الأوكراني بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، بواسطة الدعم الجوي والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض صاروخ من طراز "هيمارس".

وختم البيان بالإشارة إلى تدمير 18 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة بجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافةً إلى مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.



