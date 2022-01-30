بالفيديو.. ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية في البصرة

فوجئ طلبة مدرسة ابتدائية في البصرة جنوبي العراق الأحد، بثور هائج يقتحم عليهم المدرسة ويبدأ بمهاجمتهم، وذلك في واقعة مرعبة سجلتها كاميرا مراقبة، وأسفرت عن إصابة عدد من الطلبة.

ووقعت الحادثة في المدرسة الابتدائية في بلدة أبي الخصيب بمحافظة البصرة، بحسب شهود قالوا ان اثنين على الاقل من الطلبة اصيبوا بجروح وكدمات.

وتمكن الاهالي من السيطرة على الثور بمساعدة عناصر من الامن.

واعتبر عضو نقابة المعلمين، فرع البصرة، عادل المياحي، أن "الحادث تتحمله وزارة التربية، ومديرية تربية المحافظة، واللتان لم تتخذا أي إجراءات، لضبط أمن المدرسة من خلال وجود الحراس الأمنيين أولاً، ومن ثم إغلاق باب المدرسة، والتي يجب ألا تفتح إلا للزوار وبشكل رسمي".

ثور هائج يهاجم طلاب مدرسة ابتدائية بقضاء أبو الخصيب في #البصرة ويوقع اصابات !!!! pic.twitter.com/n4EDUkiJrP — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) January 30, 2022

وقال أن "الحادث، وإن كان عرضياً، إلا أنه يجب أن يحاسب المقصرون به، لا سيما وأن الثور كاد أن يقتل عدداً من الطلاب الصغار"، مشدداً على ضرورة "عدم استمرار الإهمال في ملف المدارس وحمايتها وتأمينها من أي خطر قد تتعرض له".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حدوث إصابات في صفوف التلاميذ، فيما حفلت صفحات التواصل بانتقادات لما اعتبر اهمالا من المسؤولين في تأمين المدارس في ظل ضعف الإجراءات.