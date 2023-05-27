بالفيديو.. حريق ضخم في العقبة جنوب الأردن

تعرضت 3 مستودعات في منطقة التاسعة بمحافظة العقبة جنوب الأردن لحريق ضخم، حيث اندلعت النيران في المباني التي تحتوي على ملابس وأحذية.

وقد تم نشر صور ومقاطع فيديو من قِبَل الأمن الأردني، تُظهر حجم الحريق الذي تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو انتشار الحريق إلى المستودعات الأخرى.

استجاب الدفاع المدني الأردني على الفور لنداء الإغاثة، حيث تمكنت الفرق المختصة من إخماد الحريق والتحكم فيه بالكامل، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحريق الذي تمت السيطرة عليه بشكل فعال.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، عامر السرطاوي، بأن فرق الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع الحادث في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأشار السرطاوي إلى أن التحقيق قد تم فتحه للوقوف على أسباب الحريق، وسيقوم الأمن بالتحقيق في الموضوع.

يأتي هذا الحادث ليذكر بأهمية سرعة استجابة الدفاع المدني وفرق الإطفاء في التعامل مع الحرائق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث تعتبر السيطرة الفورية على الحرائق أمرًا حاسمًا لمنع انتشارها وتفادي الخسائر البشرية والمادية.

وفتح الأمن الأردني التحقيقات لتحديد سبب الحريق، في الوقت الذي تأمل فيه السلطات تعزيز إجراءات السلامة والوقاية للحد من حوادث الحرائق في المستقبل.