بالفيديو.. حشود عراقية تشيع سليماني والمهندس.. ويهتفون: "الموت لأمريكا"

تجمع آلاف العراقيين وهم يهتفون “الموت لأمريكا” السبت في بغداد في موكب حول تابوتي الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أبرز مساعديه في العراق اللذين قتلا الجمعة في غارة أمريكية، حسبما ذكر مصور من وكالة فرانس برس.

ويجري التشييع حاليا في حي الكاظمية في بغداد، قبل أن تنظم مراسم تشييع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين.

وأسفر “القصف الدقيق من طائرة مسيرة” أمريكية الذي دمر ليل الخميس الجمعة السيارتين اللتين كانتا تقلان سليماني والمهندس، عن سقوط عشرة قتلى هم خمسة عراقيين وخمسة إيرانيين.

ونقلت توابيت العراقيين الخمسة إلى الكاظمية على سيارات بيك-آب رفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء.

ورفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام إيران.

ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.