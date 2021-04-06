بالفيديو: حمار كاد يتسبب بكارثة قطارات جديدة بمصر

كاد حمار مربوط على سكة القطار في منطقة بين الأقصر وأسوان جنوب مصر، أن يتسبب بكارثة قطارات جديدة في هذا البلد لولا يقظة السائق، بحسب ما اظهره تسجيل فيديو نشر الثلاثاء، على موقع التواصل فيسبوك.

وكان سائق القطار 751 لاجظ وجود الحمار على شريط السكة الحديد، ما دفعه للتوقف، وتحرير الحمار الذي كان مربوطا بحبل، واقتاده إلى منطقة بعيدة عن شريط السكة الحديد.

وكما جاء في الفيديو، فإن السائق لاحظ وجود أطفال من الناحية الثانية من شريط السكة الحديد، ونبه عليهم ألا يفعلوا هذا مرة أخرى.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إنه من الممكن أن يتسبب الحمار إذا اصطدم به القطار في إيقاف الجرار، ولكن يقظة السائق منعت الكارثة، مثلما حدث من قبل في مدينة دشنا حيث توقف أحد القطارات بسبب اصطدامه بدابة كسرت ماسورة الهواء.