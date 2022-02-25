بالفيديو: دبابة روسية تسحق سيارة قرب كييف وسائقها ينجو باعجوبة

تداول ناشطون الجمعة، مقاطع فيديو تظهر دبابة روسية تعترض وتسحق سيارة كان سائقها الذي نجا باعجوبة يقودها في إحدى ضواحي العاصمة الاوكرانية كييف.

وتظهر المقاطع الدبابة التي كانت تسير عكس الاتجاه على طريق رئيسي يمر بمنطقة سكنية، ثم تغير مسارها فجأة باتجاه السيارة القادمة من الناحية الاخرى، وتصعد فوقها ساحقة اياها تماما.

وبعد ان استقرت فوق السيارة للحظات، عادت الى الوراء هابطة عنها وأكملت طريقها تاركة السائق لمصيره.

ولحسن الحظ، نجا السائق الذي اظهر مقطع فيديو مجموعة من الرجال وهم يحاولون اخراجه من بين حطام السيارة.

NEW - Russian tank crushes car with civilian inside in the city of Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/RTEWck0tQw — tomorraw.com (@tomorrawdotcom) February 25, 2022

وقال الناشطون ان الحادث وقع في مدينة أوبولون شمالي كييف، بينما كانت القوات الروسية تقترب من العاصمة الأوكرانية بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق في وقت مبكر يوم الخميس، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.