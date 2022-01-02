بالفيديو: رئيس وزراء هايتي ينجو من محاولة اغتيال

نجا رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من محاولة اغتيال استهدفته الاحد، بينما كان يغادر قداسا اقيم لاحياء الذكرى 218 لاستقلال البلاد في كنيسة بفي مدينة غونايفس الشمالية.

وقالت وسائل اعلام ان هنري كان يغادر الكنيسة عندما سمعت عدة طلقات نارية اطلقها مسلحون مجهولون في مكان قريب.

واظهر مقطع فيديو الحراس وهم يقومون باخلاء هنري على الفور إلى مكان آمن.

ونتيجة لتبادل إطلاق النار قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، فيما تم إلغاء عدد من الاحتفالات.

ATENCIÓN. Este es el video en el que se ve cuando abren fuego contra el primer ministro de Haití, @DrArielHenry al concluir una misa por el 218 aniversario de la independencia de #Haití celebrada en Gonavies. Salió ileso del atentado. #rcnoticias #robertocavada pic.twitter.com/0joWpOhjWL — Roberto Cavada (@rcavada) January 2, 2022

وكانت الجماعات المسلحة في هايتي حذرت نهاية ديسمبر الماضي رئيس الوزراء من حضور المناسبات الرسمية.

وأفادت وكالات أممية بتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو عام 2021، وزلزال أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.