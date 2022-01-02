  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. بالفيديو: رئيس وزراء هايتي ينجو من محاولة اغتيال

بالفيديو: رئيس وزراء هايتي ينجو من محاولة اغتيال

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:30
نجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال

نجا رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من محاولة اغتيال استهدفته الاحد، بينما كان يغادر قداسا اقيم لاحياء الذكرى 218 لاستقلال البلاد في كنيسة بفي مدينة غونايفس الشمالية.

وقالت وسائل اعلام ان هنري كان يغادر الكنيسة عندما  سمعت عدة طلقات نارية اطلقها مسلحون مجهولون في مكان قريب.

واظهر مقطع فيديو الحراس وهم يقومون باخلاء هنري على الفور إلى مكان آمن.

ونتيجة لتبادل إطلاق النار قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، فيما تم إلغاء عدد من الاحتفالات.

وكانت الجماعات المسلحة في هايتي حذرت نهاية ديسمبر الماضي رئيس الوزراء من حضور المناسبات الرسمية.

وأفادت وكالات أممية بتدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو عام 2021، وزلزال أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.

كلمات دالة:أرييل هنريهايتي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...