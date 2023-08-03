بالفيديو: رجل يطعن 13 شخصا قرب محطة ميترو في سيول

اقدم شخص تسلح بسكين على طعن ودهس 13 شخصا قرب محطة للمترو جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول الخميس، قبل ان تعتقله الشرطة.

ووقع الهجوم في موقعين منفصلين قرب محطة مترو أنفاق "سيوهيون".في سيونغنام على بعد 20 كلم جنوب سيول.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة غيونغ غي الجنوبية ان الرجل طعن تسعة اشخاص من المارة في الموقع الاول قبل ان يقود سيارته ويتوجه ممر للمشاة في موقع قريب ويدهس اربعة اخرين.

#BREAKING: Stabbing Attack in Seongnam, South Korea leaves 13 people injured.



Authorities are responding to the situation, and one suspect has been apprehended. pic.twitter.com/xe6cjn6xPK — Insider News (@InsiderNewsKe) August 3, 2023

واظهر تسجيل فيديو الرجل الذي ارتدى سترة ونظارة سوداوين وهو يطارد المارة ويطعنهم بسكين طويلة كانت في يده قبل ان يصعد ادراجا ويبتعد عن المكان متوجها في ما يبدو الى الموقع الثاني ليستكمل الهجوم.



At least 13 people were injured in South #Korea when a man rammed a car into a sidewalk and then began stabbing people near a subway station in the city of Seongnam pic.twitter.com/Umjbsico3i — RRN (@worldRRN) August 3, 2023

ولم تتضح على الفور دوافع الهجوم او حالة المصابين.

وكان شخص لقي مصرعه واصيب ثلاثة اخرون في هجوم بسكين شنه رجل الشهر الماضي في أحد شوارع سيول العاصمة.