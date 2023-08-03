بالفيديو: رجل يطعن 13 شخصا قرب محطة ميترو في سيول

اقدم شخص تسلح بسكين على طعن ودهس 13 شخصا قرب محطة للمترو جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول الخميس، قبل ان تعتقله الشرطة.
ووقع الهجوم في موقعين منفصلين قرب محطة مترو أنفاق "سيوهيون".في سيونغنام على بعد 20 كلم جنوب سيول.
وقالت إدارة شرطة مقاطعة غيونغ غي الجنوبية ان الرجل طعن تسعة اشخاص من المارة في الموقع الاول قبل ان يقود سيارته ويتوجه ممر للمشاة في موقع قريب ويدهس اربعة اخرين.
واظهر تسجيل فيديو الرجل الذي ارتدى سترة ونظارة سوداوين وهو يطارد المارة ويطعنهم بسكين طويلة كانت في يده قبل ان يصعد ادراجا ويبتعد عن المكان متوجها في ما يبدو الى الموقع الثاني ليستكمل الهجوم.
ولم تتضح على الفور دوافع الهجوم او حالة المصابين.
وكان شخص لقي مصرعه واصيب ثلاثة اخرون في هجوم بسكين شنه رجل الشهر الماضي في أحد شوارع سيول العاصمة.