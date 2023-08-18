بالفيديو سائق تركي يقتل سائح مغربي

مع تصاعد اعتداءات الاتراك على السياح العرب مؤخرا، فقد وثقت كاميرات مراقبة اجهاز سائق اجرة تركي على سائح مغربي في اسطنبول بعد خلاف بينهما ورفض السائق توصيل السائح الى وجهته .

وانهال السائق على الضحية بالضرب أمام مرأى المارة، حيث سقط السائح مضرجا بدمائه

وقال رئيس تمثيلية المغاربة المقيمين في تركيا، أيوب سالم، إن الضحية، مقيم في تركيا منذ نحو 13 سنة، وقد اختلف مع السائق الذي اوقف سيارته وانهال عليه بالضرب "عندما علم أنه أجنبي" وفق تعبيره.

İstanbul’da kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmayan 57 yaşındaki Fas uyruklu adam ile taksici arasında kavga çıktı.



Kavga sırasında düşerek başını yere çarpan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/WdIsk0SYJc August 18, 2023

واشار الى ان سائقي التاكسي في اسطنبول يرفضون نقل الزبائن الى مسافات قصيرة لا تدر عليهم اموالا كافية وقد فعت السلطات في إسطنبول تعريفة سيارات الأجرة ضمن قرارات عديدة تخص قطاع النقل، لكن سائقي التاكسي رفضوا هذه الزياردات التي رأوا أنها لا تكفي "خصوصا في المسافات القصيرة".

وقالت مصادر اعلامية تركية انه تم احتجازه القاتل "إقامة جبرية" إلى حين استكمال التحقيقات، لكن سالم كشف انه تم اطلاق سراحه على ذمة التحقيق "الصدمة هي أنه كيف يمكن أن يُطلق سراح رجل ثبت أنه قام بالجرم ولو كان ذلك بالخطأ".

جاءت الجريمة الجديدة في ظل تنامي الإحساس المعادي للعرب في تركيا، حيث ازدادت درجة الكراهية والمضايقات للعرب لدرجة وصلت الى ارتكاب جرائم بشعة اخرها مقتل رجل يمني على يد مواطن تركي بالاضافة الى مقتل عشرات السوريين