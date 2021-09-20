بالفيديو.. "شمر" تشن هجوم كبيرا بالأسلحة على منازل "العكيل" في بغداد

شنت قبيلة "شمر" في العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الأحد، هجوما بالأسلحة النارية، على منازل يسكنها أفراد من قبيلة "عكيل" في منطقة الكمالية شرقي العاصمة.

ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم عشرات المسلحين من "شمر"، بعد مقتل اثنين من أبناء العشيرة صباح أمس الأحد، على خلفية شجار مع "العكيل".

وهاجم عشرات المسلحين من أبناء عشيرة شمر حيا سكنيا لأهالي عشيرة عكيل، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأطلقوا الرصاص الحي على المنازل التي لا يعرف إذا ما كان يسكنها أهلها أو تركوها على خلفية الشجار الأولي.

وبدأ الصراع بين العشيرتين صباح أمس عندما قٌتل اثنان من عشيرة "شمر" على خلفية شجار مع عشيرة "عكيل".

ولم تتدخل السلطات العراقية حتى اللحظة لفك الاقتتال، ولم تبد أي موقف منه.