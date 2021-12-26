بالفيديو.. صواريخ ايرانية تقصف منشأة تحاكي "ديمونا" الاسرائيلي

وثق فيديو نشرته وكالات أنباء ايرانية، لحظة اصابة صواريخ وطائرات مسيرة ايرانية، بدقة بالغة، لمنشأة شبيهة بمفاعل ديمونا الاسرائيلي، خلال مناورات "الرسول الأعظم" 17، في رسالة ردع وتحذير شديدة اللهجة توجهها طهران لأي اعتداء مستقبلي على أراضي البلاد.

ويظهر في الفيديو، عربات ضخمة، تحمل صواريخ باليستية، فضلا عن عربة أخرى تحمل عددا من الطائرات المسيرة الانتحارية.

وذكرت وكالة "تسنيم" أنه، خلال مناورات "الرسول الأعظم" الإيرانية، "تم قصف مجسمات تحاكي مواقع حساسة ومصيرية للكيان الصهيوني".

وأضافت الوكالة أن "المناورات شملت محاكاة استهداف منشأة ديمونا النووية".

يذكر أن اليوم الأخير لمناورات “الرسول الأعظم 17” العسكرية الإيرانية شهد إطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا.

#إيران: #محاكاة لهجوم على مفاعل #ديمونا النووي



تدرب حرس الثورة بنجاح على الهجوم على مفاعل ديمونا النووي في #مناورته_الصاروخية من خلال محاكاة استهداف هذا المركز الحيوي للكيان الصهيوني. pic.twitter.com/BWZ0Stlv9Y — hassan roustami (@hassanrastagar) December 26, 2021

الأمن القومي

وأكد القائد العام لحرس الثورة الإيراني، اللواء حسين سلامي، على هامش إجراء المرحلة البرية لمناورات "الرسول الأعظم الـ17" المشتركة في يومها الأخير، أنّ "القوة البرّية للحرس الثوري بمثابة ضمانة مُطمئِنة للاستقلال، ووحدة الأراضي والأمن القومي للبلاد".

قدرات هجومية

وكشف أنّ "النقاط الجديدة في هذه المناورات تشمل الاستخدام المؤثّر للطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية والاستطلاعية، والتي تشكّل أجزاءً جديدة من القدرات الهجومية لقواتنا البرية، والاستخدام المؤثّر للقدرة الهجومية من جانب المروحيات، وإطلاق الصواريخ والقذائف من مسافات بعيدة عن المروحيات".

تهديدات اسرائيل

بدوره، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أنّ مناورات "الرسول الأعظم" المشتركة تأتي "ردّاً على تهديدات الكيان الإسرائيلي".

الحرب الإلكترونية

وفي وقت سابق، قال قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري"، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إنّ "صواريخ كروز مقاومة للحرب الإلكترونية، وقادرة على تحديد الهدف في الظروف الصعبة، ودقيقة الإصابة للهدف، ويمكن تسليحها برؤوس حربية خلال فترة قصيرة، وتحمل رادارات خاصة حديثة أكثر تطوراً من سابقاتها".