بالفيديو: ضابط سوداني يقسم على المصحف أن البشير في السجن

أقسم ضابط سوداني على المصحف الشريف، بأن الرئيس المخلوع عمر البشير معتقل في سجن كوبر، بعد أن شكك أهالي ضحايا الاحتجاجات باحتجازه، لأن السلطات الجديدة لا تفصح بأي معلومات عنه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للضابط وهو يدلي بقسمه المعظّم بوجود البشير في حبسه، بعدما قال أهالي قتلى وجرحى تظاهرات السودان إن فرحتهم بإسقاط نظام الرئيس المعزول ناقصة، لأن السلطات “لا تفصح” عن معلومات بشأن البشير.

ويعتبر الأهالي أن المجلس العسكري يتكتم على أي معلومة تتعلق بالبشير، رغم أن مسؤولين في المجلس أكدوا أنه يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر، فيما يخضع آخرون للإقامة الجبرية.

ويطالب الأهالي بمحاكمات علنية لرموز النظام، ومحاسبتهم على ما اعتبروه “جرائم” ارتكبت بحق أبنائهم أثناء الاحتجاجات.

ويعتصم أهالي ضحايا العنف أمام سجن كوبر بشكل شبه يومي، أملا في التأكد من أن البشير سيحاكم.