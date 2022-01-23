بالفيديو.. ضابط عراقي يستل مسدسه خلال شجار مع مواطن بالشارع

قرر وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي الاحد، توقيف ضابط ظهر في تسجيل فيديو وهو يستل مسدسه خلال شجار مع مواطن في احد شوارع العاصمة بغداد، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الرسمية.

واوردت الوكالة بيانا لوزير الداخلية يوجه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضابط وهو برتبة نقيب "بعد قيامه بالاعتداء على أحد المواطنين في العاصمة بغداد، حيث أمر سيادته بإيداع هذا الضابط بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه".

وأضاف البيان ان القرار جاء كذلك بعدما "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هذا الضابط وهو يتجاوز على مواطن كما حاول إشهار سلاحه في الوقت ذاته".

وأظهر الفيديو مجموعة من الرجال وهم يحاولون تهدئة رجل بلباس أمني، وظهر الأخير وهو يحاول أن يشهر مسدسه في حين تمكن آخرون بزي أمني من منعه من استخدامه.