بالفيديو.. ضابط لبناني منفعلا: "لا أجد حليبا لأولادي"

قال الضابط بانفعال للمتظاهر الذي كان ضمن محتجين يقطعون الطرقات جنوبي لبنان: "منك موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي حليب لولادي".

رصدت الكاميرات مشادّة بين ضابط برتبة ملازم أول في الجيش وأحد المتظاهرين الذين قطعوا الطريق بسياراتهم عند تقاطع إليا بمدينة صيدا جنوب البلاد، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

وبينما كان المواطن يرفض الامتثال لأوامر الضابط وإزاحة سيارته من وسط الطريق بسبب الأزمة المعيشية الراهنة وانقطاع المحروقات والحليب، رد الضابط على المواطن منفعلا: "منك موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي حليب لولادي".

*ضابط في الجيش اللبناني لأحد المحتجين في صيدا: "منك موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي حليب لولادي!"*#لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/QAFwrJI7mC — Mahassen Moursel (@MMoursel) June 23, 2021

وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث جدلا واسعا لدى الناشطين.

ويعاني اللبنانيون مؤخرا من تفاقم الأزمات المعيشية جراء انهيار العملة الوطنية، حيث فقد العديد من السلع بينها حليب الأطفال، إضافة إلى فقدان العديد من الأدوية والمعدات الطبية في الصيدليات والمستشفيات، هذا إلى جانب الشح في توفر مادة البنزين، وانقطاع الكهرباء.