بالفيديو.. طائرة ايرانية تهرب إلى "حميميم" تجنبا للقصف الاسرائيلي

نشرت قناة "زفيزدا" مقطع فيديو من قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، يوثق هبوط طائرة الركاب التي حولت مسارها تجنبا للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في دمشق الخميس الماضي.

ويظهر الفيديو هبوط طائرة ركاب من طراز "Airbus-320" في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، كانت قادمة من طهران وتنوي الهبوط في مطار دمشق الدولي، إلا أنها غيرت مسارها هربا من القصف الإسرائيلي الذي طال مواقع حول العاصمة السورية دمشق ليلة السادس من الشهر الجاري، نفذته 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16"، من خارج المجال الجوي السوري.

وبعد انتهاء القصف الإسرائيلي، عادت الطائرة لتعود إلى مطار دمشق الدولي.

هذا وقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إسرائيل بأنها تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية