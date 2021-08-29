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بالفيديو.. لحظة اختطاف طفل من أمه على يد عصابة في مصر

منشور 29 آب / أغسطس 2021 - 08:23
لحظة اختطاف طفل من أمه على يد عصابة في مصر

أظهر تسجيل فيديو تداولته مواقع مصرية الاحد، لحظة اختطاف عصابة لطفل من والدته في وضح النهار، بينما كانا داخل متجر في مدينة المحلة بمحافظة الغربية شمالي البلاد.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا للمراقبة، نزول شخصين ملثمين من سيارة وقيام أحدهما بأخذ الطفل عنوة لحظة خروجه من المتجر، ثم وضعه داخل السيارة بينما كان يحاول المقاومة.

وعندما لاحظت والدة الطفل ابنها يُختطف حاولت اللحاق به ولكن الجناة هربوا مسرعين بالسيارة، وسقطت السيدة على الأرض.

وقالت صحف مصرية إن إن الواقعة حدثت على الطريق الدائري بين مدينتي المحلة والمنصورة في شمال القاهرة، وان الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية صاحب السيارة التي استخدمت في الجريمة.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغاً من مواطن يدعى أحمد البحيري، يفيد اختطاف نجله زياد البالغ من العمر 8 سنوات من والدته على أيدي مجهولين ملثمين.

وأضاف أن الجناة هددوا الأم بالأسلحة البيضاء ولاذوا لاحقاً بالفرار، نافياً وجود خلافات أو مشكلات شخصية بينه وبين أي أحد.

فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة وسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.

كلمات دالة:مصر

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