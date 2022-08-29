بالفيديو.. لحظة اعتقال إسرائيل عروسا فلسطينية خلال حفل زفافها

داهمت القوات الاسرائيلية الأحد، حفل زفاف في مدينة عرابة البطوف في شمال الداخل الفلسطيني المحتل، وقامت باعتقال العروس، ما تسبب في مواجهات بين الحاضرين والجنود الذين امطروهم بوابل من قنابل الغاز.

واظهرت تسجيلات فيديو لحظة اعتقال الشرطة الاسرائيلية للعروس أثناء حفل الزفاف، قبل ان تطلق وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين.

وقالت الناشطة الفلسطينية كاتيا ناصر، عبر صحفتها في موقع “تويتر”: “أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ! الاحتلال يختطف عروساً من موكب عرسها في عرابة البطوف، ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز”.

ولاحقا بعد بضع ساعات، اطلقت الشرطة سراح العروس، بحسب محاميها الذي قال انها خضعت للاستجواب على خلفية اطلاق نار خلال حفل الزفاف.

وقال المحامي شادي ذباح لموقع "العرب" ان "هذا الاعتقال.. تعسفي لكي تثبت الشرطة انها تقوم بعملها ولكي لا تخرج بيدين فارغتين بعد أدركت ان العريس غير موجود بتاتاً في حفل زفاف العروس".

#شاهد| قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عروساً من حفل زفافها وتطلق قنابل الصوت والغاز على الحفل في مدينة #عرابة pic.twitter.com/Rzc9o34fkV — TRT عربي (@TRTArabi) August 28, 2022

واضاف ان "الشرطة تدعي لتشويش عملها ظناً منها بأن للعروس ضلع باختفاء العريس واخفاء معلومات وهذا عار عن الصحة. العريس لم يتواجد بحفل الزفاف وما قامت به الشرطة ما هو الا إخفاق كبير لها".

ولم يصدر تعليق رسمي من الشرطة الإسرائيلية بشأن عملية الاعتقال وأسبابها.

وسائل إعلام فلسطينية قالت أن اعتقال العروس جاء بعد فشل الشرطة الإسرائيلية في اعتقال زوجها، وأن مداهمة حفل الزفاف حدثت بعد وقوع إطلاق نار من قبل مدعوين.

تلاحق الشرطة الإسرائيلية منفذي عمليات إطلاق النار في المناسبات بشكل عام داخل المدن العربية بدعوى محاربة الجريمة وانتشار السلاح.

وترتفع معدلات الجريمة والقتل في المدن العربية في الداخل المحتل بسبب فوضى السلاح، فيما تتهم أوساط عربية، الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة المظاهر المسلحة في المدن العربية.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة حملات اعتقالات كبيرة في المدن والمناطق العربية في إسرائيل، بدعوى أنها تأتي ضمن إطار “حملة لمكافحة الجريمة”.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، يبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل نحو مليون و982 ألفا، ويشكلون 21 بالمئة من عدد سكان البلاد البالغ حوالي 9 ملايين و391 ألفا.