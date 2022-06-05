بالفيديو.. متظاهر يرشق زعيمة اليمين الفرنسي بالبيض

رشق متظاهر غاضب، بالبيض، زعيمة اليمين في فرنسا مارين لوبان والمرشحة السابقة للرئاسة، خلال زيارتها لمدينة سانت أمان شمالي فرنسا.

ورغم أن لوبان كانت محاطة بالحراس إلا أن ذلك لم يمنع متظاهرا من رشقها بالبيض.

يذكر أن إيمانويل ماكرون حصد ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية مارين لوبان على ما يعادل 41.45% من الأصوات.

وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.

وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.