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بالفيديو.. مستوطنون يحرقون مركبات للفلسطينيين في ترمسعيا

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 05:46
بالفيديو.. مستوطنون يحرقون مركبات للفلسطينيين بحماية الجيش

وثق تسجيل فيديو الثلاثاء، اعتداء مستوطنين يهودا يحرسهم الجيش الاسرائيلي على مزارعين فلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وقيامهم باضرام النار في مركبتين تعود احداهما لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اعتدوا "على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وعلى عدد من المزارعين، وأحرقوا مركبتين في بلدة ترمسعيا بشمال رام الله".

ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة التوثيق في الهيئة أمير داوود قوله إن "جيش الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على طاقم الهيئة والمزارعين أثناء قطافهم ثمار الزيتون بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع".

واضاف ان المستوطنين قاموا لاحقا بحرق مركبتين احداهما لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأخرى لأحد المواطنين من ترمسعيا.

كلمات دالة:المستوطنونترمسعيارام اللهالجيش الاسرائيليهيئة مقاومة الجدار والاستيطان

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