بالفيديو.. مستوطنون يحرقون مركبات للفلسطينيين في ترمسعيا

وثق تسجيل فيديو الثلاثاء، اعتداء مستوطنين يهودا يحرسهم الجيش الاسرائيلي على مزارعين فلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وقيامهم باضرام النار في مركبتين تعود احداهما لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اعتدوا "على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وعلى عدد من المزارعين، وأحرقوا مركبتين في بلدة ترمسعيا بشمال رام الله".

مستوطنون وجيش الاحتلال يحرقون مركبة فلسطينية، ويعتدون على المزارعين في قرية ترمسعيا شمال رام الله...#نابلس#عرين_الاسود pic.twitter.com/qkJLKi2Qw3 — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) October 25, 2022

ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة التوثيق في الهيئة أمير داوود قوله إن "جيش الاحتلال والمستوطنين اعتدوا على طاقم الهيئة والمزارعين أثناء قطافهم ثمار الزيتون بالضرب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع".

واضاف ان المستوطنين قاموا لاحقا بحرق مركبتين احداهما لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والأخرى لأحد المواطنين من ترمسعيا.