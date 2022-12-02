بالفيديو.. ممرضات يتعرضن لضرب مبرح داخل مستشفى في مصر

اظهر تسجيل فيديو اعتداء مرافقي مريض بالضرب المبرح على ممرضات وموظفات داخل مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية شمالي مصر.

وقالت مصادر اعلامية ان خمس ممرضات وثلاث عاملات تعرضن لكسور وكدمات جراء الاعتداء الذي شارك فيه نساء ورجال من مرافقي المريض، واستخدمت فيه الايدي الاحذية والعصي.

وتحدثت معلومات غير مؤكدة عن ان احدى الممرضات أجهضت حملها جراء الاعتداء عليها بالضرب.

وفي بداية المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع، تظهر مجموعة نسوة قيل انها يرافقن مريضا وهن يخضن في مشادة مع ممرضات وعاملات في المستشفى.

ولم يلبث الامر ان تطور الى قيام المرافقات بالاعتداء بالضرب على الممرضات والعاملات.

والله العظيم قله ادب وناس مشافوش بنص جنيه ريحه تربيه بجد منهم لله لما يسقطوا واحده حامل دي جريمه https://t.co/VvhRtXcn8D — nada elnahas (@nadaeln01301313) December 2, 2022

ومع احتدام الموقف تدخل مجموعة من الرجال الذي يبدو انه من اقرباء المرافقات، وكان احدهم يحمل عصا انهال بها ضربا على ممرضة كانت قد سقطت ارضا.

وقالت وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية رشا خضر أنه تم تقديم شكوى الى الشرطة، وان التحقيقات جارية.

ومن جانبه، قال مصدر أمني أنه يجري حاليًّا فحص الفيديو وتحديد أطراف الاعتداء.