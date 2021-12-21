بالفيديو.. ميقاتي غاضب بعد لقائه بري

بدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، غاضبا وحادا في نبرة صوته، عقب خروجه من الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في "عين التينة".

وظهر ميقاتي في مقطع فيديو، نشرته وسائل اعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، لحظة خروجه من اجتماع "عين التينة"، والغضب يعلو وجهه لحظة سؤاله من قبل أحد المراسلين عن "الطعن في قانون الانتخابات مقابل الحلحلة الحكومية". ليجيب ميقاتي بنبرة غاضبة: "نحنا غير معنيين".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أكد أنه مستمر في مهامه من أجل عودة اجتماعات الحكومة.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد أن ميقاتي مستمر في جهوده من أجل عودة الاجتماعات، لافتا إلى أن "أي موقف سيصدر عنه فيما بعد سيكون نابعا من قناعاته الوطنية".

تحقيقات المرفأ

ونفى البيان ما تناقلته وسائل إعلامية عقب اجتماع عقد بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، من أنباء عن صفقة لعودة اجتماعات الحكومة مرة أخرى تتعلق بتحقيقات المرفأ.

يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وأوضح البيان أن ميقاتي، كرر خلال الاجتماع، "موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن ميقاتي أكد "وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".

وأكد البيان أن رئيس الحكومة اللبنانية قد "أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق".

وشدد على أن "دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور".