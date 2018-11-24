وفد برلماني أردني يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق

عمان – البوابة – وسام نصرالله

شهدت مدينة الرمثا الأردنية الحدودية مع سوريا، احتفالا شارك به أردنيون وسوريون، وسط هتافات للرئيس السوري بشار الأسد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، سيارات لأردنيين وهي تجوب شوارع "الرمثا" معلق عليها صور للرئيس الأسد.

كما يظهر في الفيديو النائب خالد ابو حسان رئيس لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب الأردني، وهو محمولا على الأكتاف من قبل الأهالي،، مع هتافات للأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقل أبو حسان، النائب عن مدينة الرمثا لجموع المحتفلين تحيات وسلام الرئيس السوري لهم، قائلا: "الرئيس الأسد يهدي سلامه للملك عبد الله الثاني، ولكل الأردنيين، وتحديدا أهل الرمثا منهم".

وكان وفد برلماني أردني قد زار دمشق، والتقلى الرئيس السوري، وترأس الوفد النائب ووزير العدل الأسبق عبدالكريم الدغمي، كما ضم الوفد كلا من النواب إَضافة إلى أبوحسان، طارق خوري، ونضال الطعاني واندريه الحواري وهيثم الزيادين وعواد الزوايدة ومحمد الطيطي وقيس زيادين.

وأكد أعضاء الوفد البرلماني الأردني، عمق العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين والرغبة في تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الجانبين.

وشددوا على أهمية إعادة افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي وأثره الإيجابي في حركة تبادل البضائع وانتقال الأشخاص بما يسهم في تعزيز التعاون على المستويين الشعبي والاقتصادي.

وقال النائب أبو حسان رئيس لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب الأردني أشار إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل لحل معظم الملفات العالقة في قطاع النقل والأيام القادمة ستحمل كل ما هو جديد ومشرق لمستقبل الدولتين ومصلحة الشعبين مضيفا: “إن الشعب السوري بقيادته العظيمة استطاع دحر الإرهاب الذي عجزت عنه الدول العظمى”.