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بالفيديو والصور.. حريق "القيصري" في كركوك يذيب ذهب بمقدار مليار دولار

بالفيديو والصور.. حريق "القيصري" في كركوك يذيب ذهب بمقدار مليار دولار
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