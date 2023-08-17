بالفيديو: وزيرة أميركية تتناول وجبة مسمومة في الصين؟

أثار فيديو لوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ضجة كبيرة بعد تناولها وجبة مسمومة خلال زيارتها للصين.

وتعرضت يلين لهذا الحادث أثناء تناولها وجبة فطر تعرف باسم "جيان شو كينغ" أو "انظر لليد الزرقاء" في أحد المطاعم الشهيرة بالصين.

وبعد انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن الفطر الذي تناولته قد يحمل مفعولاً مهلوساً وساماً.

على الرغم من ذلك، أكدت يلين وفريقها لاحقاً أنهم لم يتأثروا بالوجبة المشبوهة، مما أثار الاستغراب والتساؤلات حول مدى خطورة الفطر وإمكانية تأثيره.

ولفت القنصل العام الصيني في نيويورك الأنظار إلى هذا الموقف بتعليق طريف عبر منصة "X" تويتر، حيث أشاد بجودة تحضير المطعم للفطر المسموم، واعتبر أن هذه الواقعة ساهمت في رفع شهرة المطعم بشكل غير متوقع.

US #Treasury Secretary Janet Yellen admitted that she "was not aware that these mushrooms had hallucinogenic properties", as she ordered four portions of Jian Shou Qing mushroom in her first meal of her trip to #China . Thankfully the restaurant properly cooked the mushroom.… pic.twitter.com/YWSbsmUNXB — Huang Ping 黄屏 (@CGHuangPingNY) August 16, 2023

الفطر الذي تناولته يلين هو من نوع "لانماوا اسياتيكا"، والذي يتحول للون الأزرق عند تقطيعه، وفي حال عدم طهيه بشكل صحيح، قد يكون ساماً ويحمل تأثيرات مهلوسة.

علق الدكتور بيتر مورتيمر، أستاذ في معهد كونمينغ للنباتات، على هذا النوع من الفطر، موضحاً أنه يحمل تأثيرات مهلوسة وسامة، ومع ذلك لم يتم تحديد المركبات المسؤولة عن هذه التأثيرات بدقة حتى الآن.

يأتي هذا الحادث في سياق زيارة يلين إلى الصين في يوليو الماضي، حيث تواصلت لأربعة أيام لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توتراً متزايداً في السنوات الأخيرة، مما جعل هذه الزيارة تأتي في سياق تحسين العلاقات المتوترة بين القوتين.

