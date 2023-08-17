  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. بالفيديو: وزيرة أميركية تتناول وجبة مسمومة في الصين؟

بالفيديو: وزيرة أميركية تتناول وجبة مسمومة في الصين؟

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 09:27
وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين

أثار فيديو لوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ضجة كبيرة بعد تناولها وجبة مسمومة خلال زيارتها للصين.

اقرأ ايضاًمن رئيسة وزراء إلى ملكة الحفلات: سانا مارين تنشر لقطات ساخنة (فيديو وصور)من رئيسة وزراء إلى ملكة الحفلات: سانا مارين تنشر لقطات ساخنة (فيديو وصور)

وتعرضت يلين لهذا الحادث أثناء تناولها وجبة فطر تعرف باسم "جيان شو كينغ" أو "انظر لليد الزرقاء" في أحد المطاعم الشهيرة بالصين.

وبعد انتشار مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن الفطر الذي تناولته قد يحمل مفعولاً مهلوساً وساماً.

على الرغم من ذلك، أكدت يلين وفريقها لاحقاً أنهم لم يتأثروا بالوجبة المشبوهة، مما أثار الاستغراب والتساؤلات حول مدى خطورة الفطر وإمكانية تأثيره.

ولفت القنصل العام الصيني في نيويورك الأنظار إلى هذا الموقف بتعليق طريف عبر منصة "X" تويتر، حيث أشاد بجودة تحضير المطعم للفطر المسموم، واعتبر أن هذه الواقعة ساهمت في رفع شهرة المطعم بشكل غير متوقع.

الفطر الذي تناولته يلين هو من نوع "لانماوا اسياتيكا"، والذي يتحول للون الأزرق عند تقطيعه، وفي حال عدم طهيه بشكل صحيح، قد يكون ساماً ويحمل تأثيرات مهلوسة.

اقرأ ايضاًمن رئيسة وزراء إلى ملكة الحفلات: سانا مارين تنشر لقطات ساخنة (فيديو وصور)مشاجرة مروّعة في ميامي بسبب الصور مع ميسي وبيكهام (فيديو)

علق الدكتور بيتر مورتيمر، أستاذ في معهد كونمينغ للنباتات، على هذا النوع من الفطر، موضحاً أنه يحمل تأثيرات مهلوسة وسامة، ومع ذلك لم يتم تحديد المركبات المسؤولة عن هذه التأثيرات بدقة حتى الآن.

يأتي هذا الحادث في سياق زيارة يلين إلى الصين في يوليو الماضي، حيث تواصلت لأربعة أيام لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توتراً متزايداً في السنوات الأخيرة، مما جعل هذه الزيارة تأتي في سياق تحسين العلاقات المتوترة بين القوتين.
 

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن