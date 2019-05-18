بالون متفجر من غزة يحط في قاعدة عسكرية إسرائيلية

حط بالون يحمل جسما يعتقد انه متفجر السبت، في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوبي البلاد.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فقد عالجت الشرطة وخبراء المتفجرات هذا الجسم المشبوه، دون أن تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا يفيد أن مجموعة من البالونات ربط إليها جسم مثير للشبهات قد هبط في قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.

ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة، إضافة إلى خبير متفجرات عمل على إبطال عملية التفجير في العبوة.

يشار إلى أن ثلاثة حرائق، على الأقل، كانت قد اندلعت الخميس الماضي في غلاف قطاع غزة.

وبحسب الشبهات، فإن بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة تسببت باندلاع الحرائق.(عرب 48)

