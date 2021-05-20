بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين "فرصة حقيقية" للمضي قدما

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، يوم الخميس، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في التصدي لصواريخ حماس.

وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض “أعتقد أنّ لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدّم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك”، مشيداً بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل "فرصة حقيقية" للمضي قدما.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الخميس إنه يرحب بنبأ وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، وذلك بعدما اتفقت إسرائيل وحركة حماس على تهدئة اقترحتها مصر.

وكتب راب على تويتر “على كل الأطراف العمل على صمود وقف إطلاق النار وإنهائه الدائرة غير المقبولة من العنف وفقدان حياة المدنيين”. (وكالات)