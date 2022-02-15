"احتمال الغزو الروسي لا يزال قائما".. بايدن يكرر دعوته الاميركيين لمغادرة اوكرانيا فورا

كرر الرئيس الاميركي جو بايدن دعوته مواطنيه في اوكرانيا الى مغادرة هذا البلد فورا، مشيرا الى أن احتمال "الغزو" الروسي له لا يزال قائما.

وحث بايدن في في إحاطة صحفية من البيت الأبيض الاميركيين على مغادرة اوكرانيا "قبل ان يفوت الاوان للمغادرة بسلام".

وقال الرئيس الاميركي إن الولايات المتحدة لم تتحقق حتى الآن من انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها.

واوضح انه "كان هناك انسحاب جزئي قالت روسيا إنها نفذته قرب الحدود مع أوكرانيا وهذا جيد لكننا لم نتحقق منه بعد".

وأضاف "لا يزال هناك عدد كبير هناك نحو 130 ألف قرب الحدود الأوكرانية وفي بيلاروس، لذلك هناك احتمال أن تشن روسيا غزوا".

وأشار إلى أن "واشنطن والناتو لا يمثلان تهديدا لروسيا ونحن لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا". وأستطرد قائلا "أقول للشعب الروسي أنتم لستم عدوا لنا وأنا لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ضد أوكرانيا".

وتابع "سيكون هناك عقوبات قوية وقاسية ضد روسيا وسنطبق عقوبات على المؤسسات المالية الروسية إذا غزت أوكرانيا وستطال الاقتصاد الروسي"، مشددا "وإذا غزت روسيا أوكرانيا لن يتم تشغيل مشروع التيار الشمالي 2".

وأوضح أن "غزو روسيا لأوكرانيا سيؤثر على الأسواق العالمية للطاقة ولذلك ننسق مع المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز وسنتيح استخدام كل الأدوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في السوق".

ونوه بايدن بأنه "لن يرسل جنودا أمريكيين للقتال في أوكرانيا لكننا أرسلنا المعدات الدفاعية للدفاع عن نفسها وقدمنا التدريب والمشورة لتحقيق نفس الهدف"، مؤكدا "الهجوم على دولة واحدة من حلف الناتو نعتبره هجوما علينا جميعا".

ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.

ونشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، قد بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات والتحرك إلى ثكناتها العسكرية.

مخاوف مستمرة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لديها مخاوف مستمرة بخصوص قدرة روسيا على غزو أوكرانيا وتحتاج إلى رؤية ”وقف تصعيد يمكن التحقق منه والوثوق به“.

وتحدث الوزيران هاتفيا بعد أن قالت روسيا إن بعض قواتها عادت إلى قاعدتها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنه مستعد لمواصلة الحوار.

لكن الدول الغربية لم تؤكد بعد أنها لاحظت انخفاضا في الحشد الروسي البالغ قوامه 130 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكن أبلغ لافروف بأن واشنطن ملتزمة بالسعي إلى حل دبلوماسي ”للأزمة التي تسببت فيها موسكو“، وبأنه يتطلع إلى رد روسيا المكتوب على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الأمن الأوروبي.

وأضاف برايس: ”كرر الوزير بلينكن مخاوفنا المستمرة من أن روسيا لديها القدرة على غزو أوكرانيا في أي لحظة، وشدد على الحاجة إلى رؤية وقف تصعيد مجد يمكن التحقق منه والوثوق به“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف شدد على ضرورة مواصلة العمل معا ودعا إلى حوار عملي بشأن الأمن، لكنه قال لبلينكن إن ”الخطاب العدواني“ الذي تضخمه واشنطن غير مقبول.