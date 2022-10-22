بايدن الثمانيني ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف جو بايدن الرئيس الأمريكي أن في نيته الترشح في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2024 .

وولد بايدن في سكرانتون، بنسلفانيا، في عام 1942، وعاش هناك لمدة عشر سنوات قبل أن ينتقل مع عائلته إلى ديلاوير. أصبح محاميا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيو كاسل في عام 1970. انتخب أول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972، وأصبح سادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وسيبلغ الرئيس الأمريكي عامه الثمانين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبين الرئيس الأمريكي الديموقراطي أنه لم أتخذ القرار الرسمي حتى الآن، إلا أنه ينوي الترشح مرة أخرى

وسعى بايدن إلى الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1988 وفي عام 2008، وفشل في كلتا المرتين بعد عروض باهتة، ثم اختاره باراك أوباما ليكون زميله في السباق الرئاسي عام 2008، والذي فاز به حيث أصبح بايدن أول كاثوليكي وأول شخص من ديلاوير يصبح نائب رئيس الولايات المتحدة.