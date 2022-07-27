بايدن تعافى من كورونا

اعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن نتائج اختبار الرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية لفيروس كورونا “كوفيد-19” وأنه تعافى تماما، وذلك بعد أقل من أسبوع من إصابته بالعدوى.

بايدن سلبي

وفي دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي قال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، “مساء أمس وأيضا صباح اليوم، جاء اختبار الرئيس بايدن سلبيا لفيروس كوفيد-19”.

وأضاف “بالنظر إلى هذه العوامل المطمئنة، سيتوقف الرئيس عن إجراءات العزل الصارمة”، مشيرا إلى أنه “كإجراء احترازي سيرتدي بايدن قناعًا مناسبا لمدة 10 أيام كاملة في أي وقت يتواجد فيه مع آخرين”.

بايدن يؤكد تعافيه

كما نشر حساب الرئيس الأميركي الرسمي على “تويتر”، نتيجة الفحص السلبية، مرفقة بشكر بايدن للطاقم الطبي والرعاية الصحية.

وأعلن بايدن مؤخرا أنه يعاني من مرض السرطان، فيما أوضح البيت الأبيض لاحقا أنه كان يعاني من سرطان الجلد ولكنه تلقى العلاج قبل الوصول إلى الرئاسة.

وجو بايدن، الذي يناهز عمره 80 عاما، هو أحد أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة ما يجعل صحته مصدر اهتمام خاص، لا سيما بعدما تعرض لانتقادات كثيرة في ظل التكرار اللافت للمواقف المحرجة التي يقع فيها إضافة إلى زلات اللسان المتكررة.