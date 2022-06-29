بايدن: تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة في أوروبا.. وهذه أماكن انتشارها

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد، أن الولايات المتحدة "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا.

وقال بايدن: "سنعزز وجودنا في أوروبا، استعدادا للرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وبكل المجالات، برا وجوا وبحرا".

وأكّد بايدن أنه "سيجري تعزيز الانتشار العسكري والإمكانات العسكرية الأميركية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا".

وقال بايدن، الذي كان يجتمع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن القوات الإضافية تشمل: "

- تعزيز أسطول المدمرات البحرية الأمريكية من أربع إلى ست مدمرات في روتا بإسبانيا.

- مقر دائم للفيلق الخامس بالجيش في بولندا.

- "لواء دوراني إضافي" في رومانيا، يتألف من "3000 مقاتل و2000 فرد آخر كفريق قتالي".

- تعزيز عمليات الانتشار الدورية في دول البلطيق.

- سربان إضافيان من طائرة الشبح F-35 إلى بريطانيا.

- دفاع جوي إضافي وقدرات أخرى في ألمانيا وإيطاليا".

وأكمل بايدن: "سنعمل مع حلفائنا على التأكد من أن الناتو مستعد لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات في كل مجال".