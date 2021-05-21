بايدن: حلّ الدولتين هو "الردّ الوحيد" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الجمعة أنّ حلّ الدولتين هو “الردّ الوحيد” الممكن للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن “نحن ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين. هذا هو الردّ الوحيد”، داعياً المجتمع الدولي إلى المساعدة في “إعادة إعمار غزة”.

وقال بايدن إن الحزب الديمقراطي لا يزال يؤيد “إسرائيل” وإنه يصلي من أجل صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلن بايدن أنّه طلب من السلطات الإسرائيلية العمل على وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، مندّداً بـ”المتطرّفين” من كلا الطرفين.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن “لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّاً لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين. (وكالات)