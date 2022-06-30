بايدن سيحمي الاوكرانيين من الاوكرانيين

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن عزمة على حماية الاوكرانيين ، لكن من الاوكرانيين، في زلة لسان تضاف الى الزلات التي اعتاد عليها العالم والاميركيين الذين تعبو من رصد هفوات رئيس ثمانيني لاكبر دولة في العالم

بايدن سيحمي الاوكرانيين من انفسهم

واكد بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، عن نيته حماية الأوكرانيين من أنفسهم.

قال بايدن: "سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم. أعني أن الروس لن ينتصروا".

بايدن خلط بين السويد وسويسرا

كما خلط بايدن بين السويد وسويسرا في حديثه في المؤتمر، إذ رحب بضم فنلندا وسويسرا إلى الحلف، ليتدارك نفسه، ويصحح اسم الدولة الخطأ بسرعة ويقول إنه يقصد السويد.

وفي وقت سابق في قمة الناتو الجارية في مدريد، ألقى بايدن خطابا صدم فيه المستمعين، إذ قال: "خلاصة القول إن الحلف يهدد موقعه.. يتعامل مع التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والتحديات من الجنوب"، بمعنى أن الحلف يهدد نفسه.

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