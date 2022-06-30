بايدن سيحمي الاوكرانيين من الاوكرانيين

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن عزمة على حماية الاوكرانيين ، لكن من الاوكرانيين، في زلة لسان تضاف الى الزلات التي اعتاد عليها العالم والاميركيين الذين تعبو من رصد هفوات رئيس ثمانيني لاكبر دولة في العالم
بايدن سيحمي الاوكرانيين من انفسهم
واكد بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، عن نيته حماية الأوكرانيين من أنفسهم.
#شاهد_عن_قرب زلة لسان للمتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن يفعل كل ما بوسعه كي "يزيد" معاناة الأميركيين#اميركا #بايدن #الميادين_Go pic.twitter.com/zdKOkhMcy1— Go الميادين (@AlmayadeenGO) June 22, 2022
بايدن خلط بين السويد وسويسرا
كما خلط بايدن بين السويد وسويسرا في حديثه في المؤتمر، إذ رحب بضم فنلندا وسويسرا إلى الحلف، ليتدارك نفسه، ويصحح اسم الدولة الخطأ بسرعة ويقول إنه يقصد السويد.
وفي وقت سابق في قمة الناتو الجارية في مدريد، ألقى بايدن خطابا صدم فيه المستمعين، إذ قال: "خلاصة القول إن الحلف يهدد موقعه.. يتعامل مع التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والتحديات من الجنوب"، بمعنى أن الحلف يهدد نفسه.
زلات مستمرة وتعليقات
- وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشعب الأمريكي بإرسال 3.7 زجاجة من أغذية الأطفال عن طريق الجو.
- قال براد تشيسترمان: "3.7 زجاجة... كان من الممكن أن تستوعبها حقيبتي الصغيرة".
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وعلق المستخدم "دوبل دي دي إكس 24": "إنه مخمور، أليس كذلك؟".
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وأكد المستخدم "أميريكان باتريوت" أنه لا بد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية فخورة بتحولها من "دولة قوية إلى أمة تسخر منها الأمم.. وكل ذلك بسبب انتخابات مسروقة!".
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تحدث عن زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بوصفها نائب الرئيس في الفترة التي كان فيها هو نائبا للرئيس.
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سمى نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أكثر من مرة بالرئيس هاريس
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أخطأ في نطق اسم الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين
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خلط بين كلمتي "تطعيم" و"تصعيد"، وبين "سوريا" و"ليبيا"، وبين "العراق" و"إيران".
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