بايدن سيلتقي الملك سلمان وولي عهده خلال زيارته للسعودية

سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته المقررة إلى السعودية، بحسب ما اعلن البيت الأبيض الخميس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في واشنطن، إن بايدن سيجري "اجتماعات ثنائية" مع العاهل السعودي وفريقه، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وأفاد كيربي أن بايدن سيناقش أيضا وقف إطلاق النار في اليمن، وقضايا حقوق الإنسان، وأمن الطاقة خلال اجتماعاته مع زعماء الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في 16 يوليو الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.